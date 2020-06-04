جمعية مستثمري بدر تدرس بدائل احتواء تأثير كورونا على القطاعات الصناعية المتضررة

كتب: مدحت عادل

أكد المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن الجمعية تعمل في الوقت الحالي على دراسة التدابير الممكنة من أجل احتواء القطاعات الاقتصادية التي تأثرت من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالحفاظ على معدلات الإنتاج عند مستويات تضمن لها الاستمرار بالسوق.

وقال المهندس بهاء العادلي، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن القطاع الصناعي من القطاعات التي تعايشت مع فيروس كورونا منذ بدء انتشاره وحتى الآن، نظرا لأهميته بالنسبة للاقتصاد المصري والحافظ على مستويات الإنتاج دون تأثر بالأزمة.

وأضاف العادلي، أن الحكومة نجحت منذ بداية الأزمة في تهيئة المناخ المناسب لاستمرار العمل بالمصانع، وذلك من خلال القرارات المتعلقة بتمويل المشروعات أو تهيئة السوق المحلية لاستقبال المنتج المحلي المصري بدلا من الاعتماد على المستورد.

وأوضح العادلي، أن المصانع مستمرة في الالتزام بمقتضيات السلامة اللازمة للحفاظ على العمالة من انتشار الفيروس، بما لا يؤثر سلبا على معدلات الإنتاج بالمصانع، خاصة مع ارتفاع مستوى الوعي بين العاملين فيما يتعلق بإجراءات السلامة المتبعة للحماية من الفيروس.

ويصل عدد المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر إلى نحو 1181 مصنع، موزع بين 462 قيد العمل، بالإضافة إلى 378 مصنعا تحت الإنشاء، و143 مصنع متوقف مؤقتا أو دائم إلى جانب 198 قطعة أرض شاغرة بالمنطقة الصناعية، ويعمل بها حاليا نحو 25 ألف عامل وفني.