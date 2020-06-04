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تموين القليوبية: توريد 176291 طن قمح لصوامع المحافظة حتى اليوم

الخميس، 04 يونيو 2020 04:39 م
تموين القليوبية: توريد 176291 طن قمح لصوامع المحافظة حتى اليوم توريد القمح بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن مجدى عامر، وكيل تموين القليوبية، استمرار أعمال توريد القمح من الفلاحين بصوامع وشون المحافظة، مشيرا إلى أنه وصل إجمالى ما تم استلامه حتى صباح اليوم الأربعاء، 176291 طنا و909 كيلو من الفلاحين.

وأضاف فى بيان له، أنه تم تحديد 6 شون و3 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2020، وهى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها صوامع مسطرد، وبنكرى الهدى 2 و3، وشونة مطحن بنها، والشركة المصرية للصوامع والمخازن يتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها، وبنك التنمية والائتمان الزراعى يتبعه هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيري.

وأوضح "عامر"، أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة، والصادرات والقبانية، والشركة، والجهة المسوقة، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2020، مضيفا أن موسم استلام القمح يبدأ فى 15 أبريل الجارى ولمدة 3 شهور، مشيرا إلى أنه فى حالة ملئ السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم.

وأشار، إلى أنه بدخول صوامع عرب العلقيات للعمل هذا الموسم والتى تصل سعتها الإجمالية 90 ألف طن، يصل إجمالى السعة التخزينية للمحافظة هذا الموسم 183 ألف طن، على ان يتم العمل وفقا لمنشور وزارة التموين بالتنسيق مع الزراعة.


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