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تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 12:00 ص
تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا فيروس كورونا - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع" أرقام الخطوط الساخنة التي خصصتها محافظة الجيزة للتواصل مع حالات الاشتباه أو المصابين بفيروس كورونا وتقديم الدعم الكامل لهم والتوعية والمعلومات الخاصة بالعزل المنزلى وكذلك توفير الحقائب العلاجية وتوصيلها للمنازل .
 
أرقام التواصل مع مصابى كورونا
أرقام التواصل مع مصابى كورونا
 
وأعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تخصيص خط ساخن يتم تفعيله على مدار الـ24 ساعة لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا، حيث تم تخصيص أرقام 114 الخاصة بمحافظة الجيزة و35714170 الخاص بمديرية الشئون الصحية بالجيزة وذلك للتسهيل على المواطنين.
 
وأكد محافظ الجيزة، أنه سيتابع على مدار اليوم أى شكاوى ترد عبر الخطوط الساخنة للتأكد من التعامل الفورى مع أية حالات اشتباه، لافتا إلى أن الخطوط ستساهم في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسى 105 التابع لوزارة الصحة .
 
كان قد وجه رئيس الوزراء المحافظين اليوم بتخصيص خط ساخن فى كل محافظة، يتم تفعيله على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين، بشأن العلاج من فيروس كورونا، وأن يقوم كل محافظ بنفسه بمتابعة أى شكاوى ترد عبر هذا الخط الساخن، ولاسيما فى حالة رفض أى مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها، قائلا: "هذه المرحلة الحرجة تقتضى تدخلكم شخصياً"، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لمتابعة عمل كل خط ساخن، باعتبار أن خط كل محافظة سيشكل نقطة وصول أسرع لطالب الشكوى أو الحالة، كما سيسهم فى تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسى 105 التابع لوزارة الصحة، الذى تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
 

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