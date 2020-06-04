كتب سمير حسنى

أعلن وزير الصحة التركي فجر الدين قوجا، فى تصريحات نقلتها مصادر إعلامية، اليوم الخميس، تسجيل 21 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4630، بالإضافة إلى 988 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 167410.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التركية الأربعاء، تسجيل 24 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 4609 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 867 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 166422، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

فى غضون ذلك، أعلن وزير الصحة التركي، فجر الدين قوجا، أن إجمالي عدد الإصابات بوباء كورونا في تركيا بلغ 16555 بزيادة 786 إصابة جديدة وعدد الوفيات أصبح 4585 بزيادة 22 حالة وفاة خلال 24 ساعة.