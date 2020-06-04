ترامب يصف صمت بايدن عن مقتل شرطى على يد محتجين بالمشين

كتب هيثم سلامة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صمت المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، عن قتل الشرطي الأمريكي ديفيد دورن بالمشين، والذى قنل قرب متجر رهونات في مدينة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية، وتم بث مقتله مباشرة على موقع "فيسبوك"، خلال الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة.

دونالد ترامب، أعاد تغريدة نشرها نجله دونالد ترامب جونيور، قال من خلالها:"لماذا صمت جو بايدن أمام جريمة قتل النقيب ديفيد دورن الذى قتل بدم بارد؟ هل حياته لا تهم جو لأنها لا تناسب رويته اليسارية عن أعمال الشغب والنهب"، وعلق الرئيس الأمريكى قائلاً :"مشين".



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

يشار إلى أنه قتل نقيب شرطة متقاعد يدعي "ديفيد دورن" البالغ من العمر 77 عاما، قرب متجر رهونات في مدينة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية، وتم بث مقتله مباشرة على موقع "فيسبوك"، خلال الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة أمس، حيث قتل برصاصة في منطقة الجذع أمام المتجر الذي يقدم خدمة الرهن وبيع المجوهرات.

وقالت زوجة الضحية إن زوجها "كان صديقا لصاحب محل الرهن ويعمل لديه"، مضيفة أنه "كان يظهر في المحل عندما تدق أجهزة إنذار السرقة للتحقق"، وفقا لموقع روسيا اليوم.

جدير بالذكر أن موقع "فيسبوك" حذف فيديو البث المباشر للجريمة، إلا أن العديد من المغردين تمكنوا من توثيقه ونشره على "تويتر".

ومن جانبه نعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشرطي الراحل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"احترامنا الكبير لعائلة ديفيد دورن ، نقيب الشرطة العظيم من سانت لويس ، الذي قُتل بالرصاص وقتل من قبل اللصوص الحقير الليلة الماضية. نحن نكرم ضباط الشرطة لدينا ، ربما أكثر من أي وقت مضى. شكرا لك".