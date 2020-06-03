مقتل شرطى متقاعد على يد محتجين بولاية ميزورى فى بث مباشر على فيسبوك..فيديو

كتبت مريم بدر الدين

قتل نقيب شرطة متقاعد يدعي "ديفيد دورن" البالغ من العمر 77 عاما، قرب متجر رهونات في مدينة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية، وتم بث مقتله مباشرة على موقع "فيسبوك"، خلال الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة أمس، حيث قتل برصاصة في منطقة الجذع أمام المتجر الذي يقدم خدمة الرهن وبيع المجوهرات.

Ex-police chief David Dorn, 77, shot dead by looters. pic.twitter.com/XR16w6oOH6 — Peter Lloyd (@Suffragentleman) June 3, 2020

وقالت زوجة الضحية إن زوجها "كان صديقا لصاحب محل الرهن ويعمل لديه"، مضيفة أنه "كان يظهر في المحل عندما تدق أجهزة إنذار السرقة للتحقق"، وفقا لموقع روسيا اليوم.

جدير بالذكر أن موقع "فيسبوك" حذف فيديو البث المباشر للجريمة، إلا أن العديد من المغردين تمكنوا من توثيقه ونشره على "تويتر".

ومن جانبه نعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشرطي الراحل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"احترامنا الكبير لعائلة ديفيد دورن ، نقيب الشرطة العظيم من سانت لويس ، الذي قُتل بالرصاص وقتل من قبل اللصوص الحقير الليلة الماضية. نحن نكرم ضباط الشرطة لدينا ، ربما أكثر من أي وقت مضى. شكرا لك".



ترامب

و شهدت مدينة سانت لويس بولاية ميسورى الأمريكية، أمس الثلاثاء، قيام عدد من المتظاهرين بالمدينة بمهاجمة قوات الشرطة بالألعاب النارية، و ذلك خلال المظاهرات الاحتجاجية التى تشهدها الولاية إعتراض على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصول أفريقية على أيادى فرد شرطة بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

و من جهتها، أفادت السلطات الأمريكية، أن أربعة رجال شرطة، أصيبوا بطلقات نارية بعد احتجاجات فى سانت لويس، التى بدأت سلمية الاثنين، ثم تحولت للعنف خلال الليل، حيث حطم المتظاهرون نوافذ وسرقوا مقتنيات من شركات، وأشعلوا حرائق فى وسط المدينة.