ترامب: متفائل بشأن الإقتصاد الأمريكى والعام المقبل سيكون أحد أفضل الأعوام

كتب خالد إبراهيم

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه متفائل بشأن الإقتصاد الأمريكى، رغم أزمة كورونا العالمية، وتفشى الوباء فى جميع أنحاء العالم، حيث أكد على تويتر أنه يشعر بثقة بأن الاقتصاد فى مراحله الأولى للعودة، وقال، "أشعر بثقة متزايدة بأن اقتصادنا فى المراحل الأولى من العودة القوية ربما لا يتفق الجميع معى، ولكن ليس لدي أدنى شك. راقب سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. سيكون العام المقبل أحد أفضل الأعوام على الإطلاق، وانظر إلى سوق الأسهم الآن"



ترامب على تويتر

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أمس الأربعاء، أنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى الاستعانة بقوات الجيش للتصدي للاحتجاجات التي أشعلها مقتل رجل أسود أعزل في مدينة منيابولس على يد الشرطة أثناء اعتقاله.

وقال ترامب في مقابلة مع تلفزيون نيوزماكس، ردا على سؤال، عما إذا كان سيرسل الجيش إلى أي مدن بعد الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان بسبب مقتل جورج فلويد "لا أعتقد أننا سنضطر لذلك".

كان الرئيس الأمريكي قد قال في السابق إنه قد يستعين بقوات الجيش في الولايات التي تخفق في كبح الاحتجاجات العنيفة.