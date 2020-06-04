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ترامب: لن نحتاج للاستعانة بالجيش على الأرجح للتصدى للاحتجاجات

الخميس، 04 يونيو 2020 02:00 ص
ترامب: لن نحتاج للاستعانة بالجيش على الأرجح للتصدى للاحتجاجات ترامب
رويترز

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 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،الأربعاء، إنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى الاستعانة بقوات الجيش للتصدي للاحتجاجات التي أشعلها مقتل رجل أسود أعزل في مدينة منيابولس على يد الشرطة أثناء اعتقاله.

 

وقال ترامب في مقابلة مع تلفزيون نيوزماكس، ردا على سؤال، عما إذا كان سيرسل الجيش إلى أي مدن بعد الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان بسبب مقتل جورج فلويد "لا أعتقد أننا سنضطر لذلك".

 

كان الرئيس الأمريكي قد قال في السابق إنه قد يستعين بقوات الجيش في الولايات التي تخفق في كبح الاحتجاجات العنيفة.

 


ترامب

احتجاجات

مظاهرات

مدينة منيابولس

الجيش الامريكى

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