تحرير مخالفات لحالتين بناء بدون ترخيص فى المراغة بسوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أحالت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج، حالتين بناء مخالفتين داخل وخارج الحيز العمرانى بزمام وحدة قروى البطاخ دائرة الوحدة المحلية للنيابة العسكرية، حيث الحالة الأولى المخالفة بقرية بنى وشاح، حيث تم استغلال مواعيد الحظر وتم بناء شده خشبية لدور أرضى على مساحة 88 متر، خارج الحيز العمرانى، تم رفع وتنزيل الشدة الخشبية والحالة الثانية التعدى بالبناء بدون رخصة دور ثالث علوى و تم فك وانزال الشدة الخشبية على 88 متر، وتم إحالة المخالفتين للنيابة العسكرية صرح بذلك حازم أبوالخير رئيس الوحدة المحلية بالمراغة.

ومن جانبه أشار أحمد السبعاوى مدير العلاقات العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، إلى أن تحرير المخالفات جاء خلال المرور والمتابعة لرئاسة الحى، وأن قرار الإحالة قد جاء تنفيذا لقرارات الدولة اللواء وزير التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020، وقرار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج رقم 400 لسنة 2020 يتاريخ 23/5/2020 .

و أفاد حازم أبوالخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بأن أعمال المتابعة مستمره بشكل دائم نحو رصد أى حالة بناء مخالفة بجميع مناطق دائرة مركز المراغة للحد والقضاء على ظاهرة البناء المخالف والمتابعة مستمرة بكافة الوحدات المحلية التابعة لرئاسة مجلس المدينة على مدار الساعة هناك غرفة عمليات لتلقى البلاغات الخاصة بتعديات البناء المخالفة للقانون وتنفيذا للتعليمات الصادرة من وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

بناء مخالف بقرى البطاخ

بناء مخالف بقرى البطاخ

بناء مخالف بقرى البطاخ

بناء مخالف بقرى البطاخ