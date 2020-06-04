اليوم السابع
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تجديد حبس صاحبى مكتب سفريات لإتجارهما بمدخرات العاملين بالخارج

الخميس، 04 يونيو 2020 09:42 م
تجديد حبس صاحبى مكتب سفريات لإتجارهما بمدخرات العاملين بالخارج حبس -ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار حازم المصرى رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، بتجديد حبس صاحبى مكتب سفريات 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب مكتب سفريات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتبين أن حجم تعاملاته 536,000 ألف جنيه.

 

كما وردت معلومات سرية بقيام بمكتب للسفريات، كائن بدائرة قسم شرطة المنشية، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية قدرها 2360 دينار ليبى و 15170 جنيه مصرى.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل كمين والقى القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة التحقيقات.

 

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

 

 


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