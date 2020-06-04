اليوم السابع
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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات

الخميس، 04 يونيو 2020 11:07 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% خاسراً 6.56 ليصل إلى مستوى 5007.83 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% خاسراً 11.33 نقطة ليصل إلى مستوى 5442.46 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% رابحاً 3.06 نقطة ليصل إلى مستوى 4150.75 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.14%، رابحاً 5.84 نقطة ليصل إلى مستوى 4039.21 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 107.3 مليون سهم بقيمة 16.1 مليون دينار كويتى عبر 4718 صفقة، وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.49%، أعقبه قطاعى السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.025، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%.
 
وجاء سهم الشركة الأهلية للتأمين على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.09%، يليه سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 5.49%، ثم سهم شركة نور للاستثمار المالي بنسبة 4.55%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.90% ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 5.69%، ثم سهم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 5.41%.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماوية البترولية، عن تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو لعام 2020، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020.
 

بورصة الكويت

بورصة الكويت للاوراق المالية

الكويت

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