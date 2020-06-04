بورصة دبى تختتم تعاملات الأسبوع متجاوزة مستوى 2000 نقطة منذ أكثر من شهر

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.98% رابحاً 39.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2039.48 نقطة، والذي لم يصل إليه منذ أكثر من شهر، وبلغ حجم التدأول 198.4 مليون سهم محققة ما قيمته 310.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 4817 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 5.56%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.61%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.75%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.48%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة دبى خلال جلسة تدأول اليوم، على رأسها سهم شركة دبى للاستثمار بنسبة 7.43%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 5.94%، فيما تراجع 12 سهماً، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.50%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.57%، فيما تصدر سهم شركة دبى للاستثمار قائمة الأكثر تدأولاً حسب القيمة بحجم 46.9 مليون ورقة بقيمة 60.8 مليون درهم.

وفى سياق متصل أعلنت شركة دبى للاستثمار، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس الأربعاء، بعد اجتماع الجمعية العمومية، حيث تم خلاله انتخاب عبد الرحمن غانم عبد الرحمن المطيوعى نائب رئيس مجلس الإدارة، خالد جاسم محمد ب كلبان نائباً لرئيس مجلس الإدارة وكبير المسئولين التنفيذيين، كما تم تعيين على فردان على ألفردان، عبد الرحمن محمد راشد الشارد، محمد سيف درويش الكتبي، خالد محمد على الكمده أعضاء بلجنة التدقيق، وضمت لجنة الترشيحات والمكافآت كلا من على فردان على ألفردان، حسين ناصر أحمد لوتاه، محمد سيف درويش الكتبي، خالد محمد على الكمده.

وفى السياق ذاته، أعلنت شركة إعمار العقارية، عن اجتماع الجمعية العمومية السنوى الرابع والعشرين للشركة يوم الأحد الموافق 21 يونيو عن بعد/ إلكترونياً، وإذا لم يكتمل النصاب القانونى لهذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثانى يوم الأحد الموافق 28 يونيو، وضمت أبرز بنود جدول أعمال الجمعية سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المإلى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019 والتصديق عليه، ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019 والتصديق عليهما، والنظر فى مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019 وقدرها 10.1 مليون درهم إماراتي، علأوة على تعديل المادة رقم (57) من النظام الأساسى للشركة لإضافة بند جديد يُجيز توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوى أو على أساس ربع سنوي.

فيما أعلنت شركة إعمار مولز، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك خلال ألفترة من يوم الأحد الموافق 7 يونيو عام 2020 إلى يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو، ولكل شخص توافرت فيه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب إلكترونى يتقدم به إلى إدارة الشركة.

وفى سياق آخر أعلنت شركة أجيلتى للمخازن العمومية، عن انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الاثنين الموافق 8 يونيو، وذلك للنظر فى توصية مجلس الإدارة السابقة الخاصة بتوزيعات السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وذلك بناءً على الظروف الراهنة التى ألمت بالبلاد من جراء فيروس كوفيد-19.