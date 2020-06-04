بعد اطلاق سراحه فى إيران.. تعرف عى قصة احتجاز الأمريكي مايكل وايت

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

افرجت إيران عن العنصر السابق في البحرية الأمريكية مايكل وايت المحتجز لديها منذ عام 2018، بحسب ما نشرته وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الخميس، ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن وايت استقل طائرة تابعة للحكومة السويسرية، فيما توجه المبعوث الخاص لشؤون إيران في إدارة الرئيس دونالد ترامب، براين هوك، برفقة طبيب إلى مدينة زيورخ للقاء المفرج عنه.ومن المقرر أن يعود وايت من زيورخ إلى الولايات المتحدة على متن طائرة أمريكية.

وأكدت والدة المواطن المفرج عنه جوان وايت، أن ابنها في طريق العودة إلى وطنه، وقالت: "الكابوس انتهى".

ويعد مايكل وايت (46 عاما)، من قدامى المحاربين الأمريكيين وهو من كاليفورنيا محتجزين في سجون ايران منذ يوليو ٢٠١٨، بعد أن طار إلى هناك لزيارة صديقته الإيرانية.

وقالت جوان وايت، والدته لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه زار ايران "خمس أو ست مرات" ليلتقي ايرانية قدمت على أنها صديقته. واضافت أنها طلبت من سويسرا التي تمثل المصالح الامريكية في طهران، زيارة ابنها.

وفي 2019 حكم عليه بالسجن 10سنوات بعد إدانته بإهانة المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي، وكان أول أمريكي يُسجن في إيران منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في يناير 2017 ولم السلطات الإيرانية لم تسمح لوايت بالتواصل المباشر مع أسرته.

وكانت أطقت الولايات المتحدة أمس، العالم الإيرانى سيروس اصغري عسكريبعد أن بُرأت ساحته من تهمة سرقة أسرار تجارية منذ عام 2018، وسيروس هو أستاذ علم المواد يبلغ من العمر59 عاما اصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أبريل الماضى، اتهمته الولايات المتحدة الأمريكية فى أبريل 2016 بسرقة أسرار تجارية فيما يمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.