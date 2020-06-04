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بصورة علم أمريكا..نجل ترامب: لا تنسوا ما زلنا نعيش فى أعظم بلد على وجه الأرض

الخميس، 04 يونيو 2020 02:05 ص
بصورة علم أمريكا..نجل ترامب: لا تنسوا ما زلنا نعيش فى أعظم بلد على وجه الأرض إريك ترامب
كتب هيثم سلامة

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وجه إريك ترامب، نجل الرئيس الامريكى دونالد ترامب، رسالة إلى الشعب الأمريكى، تزامنا مع أحداث التظاهرات جراء قتل الشاب من أصول إفريقية جورج فلويد، بأنهم ما زلوا يعيشون في أعظم بلد على وجه الأرض.  

ونشر إريك ترامب، صورة للعلم الأمريكي، عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلاً:" لا تنسوا أننا ما زلنا نعيش في أعظم بلد على وجه الأرض".

إريك ترامب عبر تويتر
إريك ترامب عبر تويتر

فيما رد العديد من المغردون على تغريدة نجل الرئيس الامريكى إريك ترامب،  حيث قال داليا ماديسون:" م يكن الأمر أكثر أهمية من هذه اللحظة من الوقت لإعادة انتخاب الرئيس ترامب! إنه الطريق الوحيد لإنقاذ هذه الأمة العظيمة التي نحبها نحن الأمريكيون كثيرًا"، وأشار آخر :" على الرغم من والدك"وكتب أخرمن مؤيدي الرئيس ترامب:" هذا صحيح إريك ولدينا أيضًا أعظم رئيس على وجه الأرض".

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لم يطلب إبعاد المتظاهرين قبل زيارته إلى الكنيسة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية

وفى وقت سابق هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وسائل الإعلام الأمريكية والتى وصفها بـ"المزيفة"، وعلى رأسها "سى إن إن"، و"إم إس دى إن سى"، مشيرا إلى أنهم يجعلون الأناركيين والسفاحين واللصوص، و"أنتيفا" يبدو وكأنهم ألطف الأشخاص على كوكب الأرض.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إذا كنت تشاهد وتتابع وسائل الإعلام المزيفة، CNN أو MSDNC ، سيجعلونك تعتقد وتصدق أن القتلة، الإرهابيين، الأناركيين، السفاحين، اللصوص، وأنتيفا وآخرين، أنهم ألطف، وأروع الناس فى العالم بأسره... لا، إنهم ما هم عليه، أنهم سيئين جدًا لبلدنا!".

 

 

 

 

 

 

 


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