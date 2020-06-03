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ترامب: لم أطلب إبعاد المتظاهرين قبل زيارتي إلى الكنيسة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:09 م
ترامب: لم أطلب إبعاد المتظاهرين قبل زيارتي إلى الكنيسة ترامب
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لم يطلب إبعاد المتظاهرين قبل زيارته إلى الكنيسة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وسائل الإعلام الأمريكية والتى وصفها بـ"المزيفة"، وعلى رأسها "سى إن إن"، و"إم إس دى إن سى"، مشيرا إلى أنهم يجعلون الأناركيين والسفاحين واللصوص، و"أنتيفا" يبدو وكأنهم ألطف الأشخاص على كوكب الأرض.

 

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إذا كنت تشاهد وتتابع وسائل الإعلام المزيفة، CNN أو MSDNC ، سيجعلونك تعتقد وتصدق أن القتلة، الإرهابيين، الأناركيين، السفاحين، اللصوص، وأنتيفا وآخرين، أنهم ألطف، وأروع الناس فى العالم بأسره... لا، إنهم ما هم عليه، أنهم سيئين جدًا لبلدنا!".

 

وفى سياق آخر وجه زعماء للبروتستانت والكاثوليك فى الولايات المتحدة، انتقادات لاذعة للرئيس دونالد ترامب، بعد يوم من إجلاء محتجين سلميين بالقوة من أجل التقاط صورة له أمام كنيسة قريبة من البيت الأبيض.

 

وفاز ترامب فى انتخابات 2016 الرئاسية بدعم قوى من الكاثوليك والإنجيليين البيض ومع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المقررة فى نوفمبر، يحاول ترامب استمالة هؤلاء الناخبين بالصورة التى التقطت له أمام كنيسة القديس يوحنا الأسقفية وبزيارة لنصب تذكارى للبابا يوحنا بولس الثانى وبأمر تنفيذى يوجه الوكالات الأمريكية "لحماية" الحريات الدينية فى الخارج.


ترامب

احتجاجات

مظاهرات

جورج فلويد

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