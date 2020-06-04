موسكو (أ ش أ)

دعت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة السلطات الأمريكية إلى إطلاق سراح مواطنين روس محتجزين فى السجون الأمريكية خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وقال السفير الروسي لدى أمريكا أناتولي أنطونوف، "فيما يتعلق بوضع فيروس كورونا الصعب في الولايات المتحدة، ندعو مجددًا السلطات المحلية القائمة على إنفاذ القانون والمنظمات الدولية غير الحكومة إلى إيلاء اهتمام بالمواطنين الروس القابعين في السجون الأمريكية"، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأضاف أنطونوف أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة يثيرون قلقًا بالغًا إذ أنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن السفارة الروسية أرسلت أيضًا مذكرة دبلوماسية لوزارة الخارجية الأمريكية لطلب تقديم المساعدة الطبية للطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو المحتجز لدى أمريكا.

وكان المركز الروسى لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، أعلن تسجيل 8831 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 441 ألفا و 108 إصابات.

وذكر بيان للمركز الروسي أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة في روسيا، مشيرا إلى تسجيل 1998 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و767 بضواحيها، و375 في مدينة سان بطرسبورج في شمال روسيا .

وأضاف البيان أن 8666 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 204 ألاف و623 شخصا.. موضحا أنه تم تسجيل 169 وفاة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 5384 شخصا.