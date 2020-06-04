وأضاف أنطونوف أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة يثيرون قلقًا بالغًا إذ أنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
وأشار إلى أن السفارة الروسية أرسلت أيضًا مذكرة دبلوماسية لوزارة الخارجية الأمريكية لطلب تقديم المساعدة الطبية للطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو المحتجز لدى أمريكا.