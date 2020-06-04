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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بنسبة نجاح 99.84%

الخميس، 04 يونيو 2020 03:01 م
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بنسبة نجاح 99.84% الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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ينشر "اليوم السابع "، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية، بعد اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بنسبة نجاح 99.84 %، وكان أن أكثر من 119 ألف طالب وطالبة من 20 إدارة تعليمية بالشرقية  تقدموا بأبحاثهم كبديل لامتحان الفصل الدراسي الثاني تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ووزارة التربية والتعليم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

 
وكانت اعتمدت في فبراير الماضي نتيجة النصف الاول للشهادة الإعدادية، وبلغت نسبة النجاح 81.4%، فيما اعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي "أمل" للصم للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020 بنسبة نجاح بلغت 95.8%، فيما بلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول لمدرسة "النور" للمكفوفين 100%.واعتمد المحافظ النسبة العامة لإجمالي نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول بمرحلة التعليم الأساسي "القسم المهني" بنسبة نجاح بلغت 99.4%.
 

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الشرقية

نتيجة الاعدادية بالشرقية

الاعدادية

كنترول الإعدادية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

الترم الثاني

محافظه الشرقيه

نتيجة الشهادة الاعدادية

محافظة الشرقية

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