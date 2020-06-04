انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مستشفي دار الشفاء بالعباسية

كتب عبد الله محمود - سليم على

أمرت نيابة الوايلي الجزئية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مستشفي دار الشفاء بالعباسية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن وجود مصابين من عدمة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق بمستشفى دار الشفاء، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لاخمادة وجارى إخماد الحريق. وفي سياق منفصل كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل صيدلية والفا سكان بعمارة بشارع المرغني بمصر الجديدة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 6 سيارات الإطفاء لمحاولة إخماد الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات. وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.