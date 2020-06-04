وفي هذا الصدد، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا - في مؤتمر صحفي - إنه "من خلال إشراك العالم، ترغب اليابان في قيادة تطوير وانتشار الأدوية واللقاحات العلاجية الجديدة".

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن هذا الدعم المالي في رسالة مصورة بالفيديو ستبث مساء اليوم في اجتماع المنظمة غير الحكومية.. وقدمت الحكومة اليابانية حوالي 95 مليون دولار لمنظمة جافي لفترة السنوات الخمس السابقة من 2016 إلى 2020. وتبلغ قيمة التبرع القادم 300 مليون دولار، بما في ذلك الـ 100 مليون دولار التي تعهدت بهم اليابان بالفعل في أبريل الماضي، هو أكبر مبلغ قدمته البلاد للهيئة غير الحكومية حتى الآن.

يذكر أن منظمة جافي توفر اللقاحات التي تشتريها باستخدام الأموال التي تجمعها من الدول المانحة إلى الدول النامية بتكلفة منخفضة، كما أنها تساعد البلدان في شراء اللوازم الطبية.