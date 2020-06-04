اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 10:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الوطنية للصحافة" تعلن اشتباه وإصابة 8 حالات بفيروس كورونا بالمؤسسات القومية

الخميس، 04 يونيو 2020 08:57 م
"الوطنية للصحافة" تعلن اشتباه وإصابة 8 حالات بفيروس كورونا بالمؤسسات القومية الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه فى ضوء الجهود المبذولة التى تقوم بها الهيئة بالتعاون مع لجان ادارة الازمة بالمؤسسات الصحفية القومية لمتابعة حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا للعاملين بها وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للحالات المستحقة عن يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، فجاءت كالتالى:

 

- اشتباه وإصابة 8 زملاء من العاملين فى مؤسسات وكالة أنباء الشرق الأوسط والأهرام والقومية للتوزيع وروزاليوسف والأهرام وأخبار اليوم ودار المعارف تم تحويلهم جميعا إلى المستشفيات وأجراء الفحص الطبى عليهم.

 

- عزل حالتين منهم فى المستشفى بعد ثبوت احتياجهما لرعاية طبية متقدمة وفقا للفحص الطبى.

 

- عزل حالتين اخرين بالمنزل مع منحهما بروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة وتعريفهما بقواعد بروتوكول العزل المنزلى .

 

- بقية الحالات تم تحويلهم الى المستشفيات تحت الفحص والمتابعة لتحديد احتياجاتهما والتأكد من ثبوت الإصابة أو عدمها وجارى التنسيق لتوفير ما يلزم.

 

- مع تمنيات الهيئة الوطنية للصحافة بالشفاء العاجل للزملاء.


الهيئة الوطنية للصحافة

كرم جبر

اخبار مصر

كورونا

المؤسسات القومية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة