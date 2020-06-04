المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

كتب محمود عبد الغنى

أكدت مصادر مسؤولة بالحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، أن الركاب المصرين العائدين على متن الرحلات الاستثنائية التي تصل إلى بعض المطارات بأنحاء الجمهورية، ومنها مطار مرسى علم، سوف يتم إجراء الكشف الطبى عليهم فور وصولهم ومن يتم الاشتباه بإصابتهم سوف يتم تحويلة إلى مستشفيات العزل.

وأضاف المصادر أن الركاب الذين لم يظهر عليهم أى أعراض سوف يتم نقلهم من خلال الرحلات الداخلية إلى مطار القاهرة الدولى ويسمح لهم بالخروج ويطبق عليهم العزل المنزلي، لافتة إلى أنه لم يتم تغير جدول الرحلات وسوف تظل المطارات في استقبال الرحلات لتجنب حدوث أي تكدسات داخل مطار القاهرة.

كان مطار القاهرة قد بدء أمس الأربعاء، فى تنفيذ توصية اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" بإلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج علي الرحالات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني.

وأكد مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى، أن المطار بدأ بالفعل اليوم في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي علي قرابة 450 عالق وصلوا على متن 3 رحلات استثنائية من بيروت.