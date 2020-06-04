اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 12:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

الخميس، 04 يونيو 2020 12:09 ص
المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة مطار القاهرة- أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مصادر مسؤولة بالحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، أن الركاب المصرين العائدين على متن الرحلات الاستثنائية التي تصل إلى بعض المطارات بأنحاء الجمهورية، ومنها مطار مرسى علم، سوف يتم إجراء الكشف الطبى عليهم فور وصولهم ومن يتم الاشتباه بإصابتهم سوف يتم تحويلة إلى مستشفيات العزل.

وأضاف المصادر أن الركاب الذين لم يظهر عليهم أى أعراض سوف يتم نقلهم من خلال الرحلات الداخلية إلى مطار القاهرة الدولى ويسمح لهم بالخروج ويطبق عليهم العزل المنزلي، لافتة إلى أنه لم يتم تغير جدول الرحلات وسوف تظل المطارات في استقبال الرحلات لتجنب حدوث أي تكدسات داخل مطار القاهرة.

كان مطار القاهرة قد بدء أمس الأربعاء، فى تنفيذ توصية اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" بإلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج علي الرحالات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني.

وأكد مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى، أن المطار بدأ بالفعل اليوم في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي علي قرابة 450 عالق وصلوا على متن 3 رحلات استثنائية من بيروت.


مطار القاهرة

وزارة الطيران

اخبار مصر

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة