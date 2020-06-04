اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 12:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المركز الأمريكي للأمراض يحذر من الاحتجاجات: نواة الموجة الثانية لكورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 11:26 م
المركز الأمريكي للأمراض يحذر من الاحتجاجات: نواة الموجة الثانية لكورونا
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر روبرت ريدفيلد مدير المركز الامريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها من أن الاحتجاجات الأخيرة يمكن أن تكون نواة لموجة ثانية من إصابات كورونا وحث المتظاهرين على إجراء اختبار.

 

وبحسب "ذا هيل" الأمريكي، وجه ريدفيلد حديثه الى المتظاهرين في الولايات المختلفة خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس النواب عن اعتقاده بان التظاهرات تشكل خطرا كبيرا لان Covid-19 سريع الانتشار ونصح المتظاهرين بان يجروا اختبار الكشف.

 

وأكد على أهمية ان يدرك كل فرد مسئوليته بحماية عائلته وأصدقائه.

 

بعد أسابيع من أوامر البقاء في المنزل  يتجمع الآلاف من الناس في الاحتجاجات بشأن وحشية الشرطة ومعاملة الأمريكيين من أصل أفريقي بعد مقتل الشرطة لجورج فلويد في مينيابوليس الأسبوع الماضي.

 

وقال خبراء الصحة العامة إن السبب مهم ، لكن الكثيرين عبروا أيضًا عن قلقهم بشأن انتشار كورونا على الرغم من أن حجم أي طفرات لم يتضح بعد.

 

وأشار ريدفيلد إلى أن مدن مثل مينيابوليس وواشنطن العاصمة وهما نقطتان رئيسيتان في الاحتجاجات على لا تزال تشهد مستويات عالية من انتقال Covid-19.

 

كما شجع حاكم نيويورك أندرو كومو المتظاهرين على الخضوع للفحص، حيث كانت الولاية هي الأكثر تضرراً من الوباء في الولايات المتحدة وشهدت عدة أيام من المظاهرات.

 

سأل النائب مارك بوكان (D-Wis.) ريدفيلد عما إذا كان قد أوصى الرئيس ترامب أو الجيش أو الشرطة بعدم استخدام الغاز المسيل للدموع أو المواد الكيميائية المماثلة ضد المتظاهرين لأنه يمكن أن يتسبب في السعال وبالتالي زيادة انتشار العدوى.

 

واجاب ريدفيلد بأنها نقطة مهمة قبل أن يقول إنه أوصى بأن يرتدي المتظاهرون أقنعة الوجه للمساعدة في منع انتشار الفيروس، وعند الضغط على ما إذا كان سيقدم توصية ضد الغاز المسيل للدموع قال: "سأمرر هذا التعليق إلى اجتماع فريق العمل التالي ، نعم."

 

 


الولايات المتحدة

وباء كورونا

COVID

19

مجلس النواب

مظاهرات امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد أيام من الاحتجاجات والغضب..أمريكا تستعد لتشييع جنازة جورج فلويد

الخميس، 04 يونيو 2020 09:01 م

"تحالف اللقاحات الشاملة".. 4 دول تحاول تأمين احتياجاتها من لقاح كورونا.. مخاوف من سيطرة دول عليه وحرمان العالم.. أمريكا تدعم تجارب أكسفورد بـ1.2 مليار دولار.. والاتحاد الأوروبى يحاول عقد صفقات لحجز الجرعات

الخميس، 04 يونيو 2020 09:00 م

107 آلاف وفاة فى أمريكا بسبب كورونا بعد تسجيل 838 حالة خلال 24 ساعة

الخميس، 04 يونيو 2020 08:32 م

لليوم السابع.. تواصل التظاهرات فى أمريكا احتجاجا على مقتل جورج فلويد

الخميس، 04 يونيو 2020 05:00 م

أسهم أمريكا تفتح منخفضة بعد فقدان زخم موجة الصعود

الخميس، 04 يونيو 2020 04:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المستشفيات الجامعية: 80% من مصابى فيروس كورونا ليسوا بحاجة لرعاية طبية

المستشفيات الجامعية: 80% من مصابى فيروس كورونا ليسوا بحاجة لرعاية طبية

تفاصيل يوم محمد صلاح فى المنزل.. بيتفرج على فيلم إيه النهارده؟

تفاصيل يوم محمد صلاح فى المنزل.. بيتفرج على فيلم إيه النهارده؟

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة