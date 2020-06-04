المركز الأمريكي للأمراض يحذر من الاحتجاجات: نواة الموجة الثانية لكورونا

كتبت: نهال أبو السعود

حذر روبرت ريدفيلد مدير المركز الامريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها من أن الاحتجاجات الأخيرة يمكن أن تكون نواة لموجة ثانية من إصابات كورونا وحث المتظاهرين على إجراء اختبار.

وبحسب "ذا هيل" الأمريكي، وجه ريدفيلد حديثه الى المتظاهرين في الولايات المختلفة خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس النواب عن اعتقاده بان التظاهرات تشكل خطرا كبيرا لان Covid-19 سريع الانتشار ونصح المتظاهرين بان يجروا اختبار الكشف.

وأكد على أهمية ان يدرك كل فرد مسئوليته بحماية عائلته وأصدقائه.

بعد أسابيع من أوامر البقاء في المنزل يتجمع الآلاف من الناس في الاحتجاجات بشأن وحشية الشرطة ومعاملة الأمريكيين من أصل أفريقي بعد مقتل الشرطة لجورج فلويد في مينيابوليس الأسبوع الماضي.

وقال خبراء الصحة العامة إن السبب مهم ، لكن الكثيرين عبروا أيضًا عن قلقهم بشأن انتشار كورونا على الرغم من أن حجم أي طفرات لم يتضح بعد.

وأشار ريدفيلد إلى أن مدن مثل مينيابوليس وواشنطن العاصمة وهما نقطتان رئيسيتان في الاحتجاجات على لا تزال تشهد مستويات عالية من انتقال Covid-19.

كما شجع حاكم نيويورك أندرو كومو المتظاهرين على الخضوع للفحص، حيث كانت الولاية هي الأكثر تضرراً من الوباء في الولايات المتحدة وشهدت عدة أيام من المظاهرات.

سأل النائب مارك بوكان (D-Wis.) ريدفيلد عما إذا كان قد أوصى الرئيس ترامب أو الجيش أو الشرطة بعدم استخدام الغاز المسيل للدموع أو المواد الكيميائية المماثلة ضد المتظاهرين لأنه يمكن أن يتسبب في السعال وبالتالي زيادة انتشار العدوى.

واجاب ريدفيلد بأنها نقطة مهمة قبل أن يقول إنه أوصى بأن يرتدي المتظاهرون أقنعة الوجه للمساعدة في منع انتشار الفيروس، وعند الضغط على ما إذا كان سيقدم توصية ضد الغاز المسيل للدموع قال: "سأمرر هذا التعليق إلى اجتماع فريق العمل التالي ، نعم."