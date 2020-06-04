المدعى العام الأمريكى: قوى خارجية تؤجج الاحتجاجات فى الولايات المتحدة

ماجد تمراز

يرى المدعى العام الأمريكى ويليام بار، أن هناك قوى خارجية لم يسمها، مسؤولة عن تصعيد العنف فى بلاده على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إثر مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد على يد الشرطة.

وقال بار اليوم الخميس في تعليقه على الاحتجاجات في تصريحات نشرها موقع روسيا اليوم، إن "قوى خارجية تنشط على كل الجبهات بهدف تصعيد العنف في البلاد".

ووصف الاضطرابات التي اندلعت ضد عنف الشرطة وتعسفها والعنصرية بأنها "أعمال فوضوية لا معنى لها" و"جرائم تهدف إلى تخويف المواطنين".

وكان المدعى العام فى واشنطن بيل بار، قد أصدر قراراً بنشر قوات إضافية فى شوارع العاصمة لحفظ الأمن خلال الاحتجاجات المندلعة على وفاة الأمريكى ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد، وبحسب صحيفة "دايلي ميل" فان من بين القوات المنتشرة عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي وإدارة مكافحة المخدرات والمارشال الأمريكيين ومكتب السجون المكلفين بالقيام بدوريات في شوارع العاصمة والكثير منهم لا يرتدون شارات أو يعرّفون عن أنفسهم.

وقالت الصحيفة ان بعضهم جيش خاص بشكل أساسي من حراس السجون الفيدراليين الذين يتبعون مباشرة لوزارة العدل وشوهدوا عبر مبنى الكابيتول في أحداث الشغب ولكن بدون زي رسمي او أي شيء لتحديد الوكالة التي يعملون فيها أو أسمائهم أو أرقامهم.