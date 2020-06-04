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المتهم فى حادث دهس سيدتين بالقاهرة الجديدة: اخذت مفتاح سيارة والدى دون علمه

الخميس، 04 يونيو 2020 01:10 ص
المتهم فى حادث دهس سيدتين بالقاهرة الجديدة: اخذت مفتاح سيارة والدى دون علمه حادث - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية صدم طالب لسيدتين خلال قيادته المركبة -في صحبة ثمانية أشخاص- بالقاهرة الجديدة، بسرعةٍ متجاوزة في الاتجاه المعاكس لسيرهما بالطريق؛ مما تسبب في موت إحداهما وإصابة الآخرى، وقد أجمع الثمانية -صُحبة المتهم- على وقوع الحادث بتلك الصورة، وأن الطالب المتهم تلقى اتصالًاً من والده قبيل وقوع الحادث ادعى للأخير فيه قيادتَهُ السيارة بسرعة منخفضة.

وتمسك الطالب المتهم - خلال استجوابه - بعدم علم والده بقيادته السيارة قبل وقوع الحادث، مُدعيًا ترك الأخير مفتاحها بها وتمكنه لذلك من قيادتها، مُقرًّا بارتكابه الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، إلا أن تحريات الشرطة أكدت علم والده بقيادة الطالب السيارة قبيل وقوع الحادث، والذي أكدت التحريات وقوعه على نحو ما تقدم.

وتبينت النيابة العامة من معاينة سيارة الحادث وجودَ تلفٍ بمقدمتها وجانبها الأيمن وتهشم زجاجها الأمامي والأيسر، ووجود لفافة بها آثار اشتعال، فقررت إرسال الطالب المتهم لـ«مصلحة الطبِّ الشرعيِّ» لبيان مدى تعاطيه أيًّا من المواد المخدِّرة، وفحص بقايا اللفافة المضبوطة لبيان مدى احتوائها على أيٍّ من تلك المواد.

أمر النائب العام بحبس طالب – عمره خمس عشرة سنة – ووالده احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسبب الأول خطأً في موت سيدة وإصابة أخرى – بالقاهرة الجديدة - بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين حالَ قيادته مركبة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة.


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