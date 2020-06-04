القاهرة تستيقظ على أمطار خفيفة ورعدية والأرصاد تكشف السبب.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

شهدت سماء القاهرة صباح اليوم أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة كانت رعدية أحيانا، وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، سبب سقوط الأمطار فى الصباح الباكر على مناطق متفرقة من القاهرة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلا إن سماء القاهرة شهدت أمطار خفيفة ورعدية فى ظل التغيرات الحادة والسريعة التى يشهدها طقس فصل الربيع، حيث تكون سحب فى الصحراء الغربية، وتكون سحابة مرت سريعة على سماء القاهرة وأدت لسقوط أمطار، موضحا أنه لا توجد فرص أمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة، لافتا إلى أن السحابه اتجهت لشمال سيناء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.