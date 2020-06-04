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العراق يسجل 672 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 8,840

الخميس، 04 يونيو 2020 05:00 م
العراق يسجل 672 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 8,840 العراق
كتب أحمد عرفة

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أعلنت العراق تسجيل 672 إصابة جديدة بكورونا  ليرتفع الإجمالي إلى 8,840، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

 

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراق، تسجيل 61 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الإقليم وصل إلى 910 حالة، توفي منهم 16 شخصًا، وشفي 441 مصابًا، ويوجد 453 مصابًا في العناية المركزة.

 

وكانت دائرة صحة محافظة واسط العراقية، أعلنت اليوم الخميس، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى عدد من مناطق المحافظة، وقال رئيس خلية الأزمة محافظ واسط محمد جميل المياحي - للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "أعلنت مختبرات الصحة نتائج الفحص لمخالطين لمصابين سابقين، وقد أعلن عن وجود 31 نتيجة إيجابية مصابة، وقد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

 

وصرح المياحي بمغادرة 12 مصابا المستشفى بعد تعافيهم تماما من المرض، موضحا أن خلية الأزمة شددت من إجراءات الوقاية للمواطنين عبر محاسبة المخالفين للتعليمات الصحية وفرض غرامات مالية على أصحاب المركبات الذين يمتنعون عن استخدام الكمامات".


العراق

كورونا

إصابات

ازمه كورونا

كوفيد 19

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