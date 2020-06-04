أثينا(أ ش أ)

ألقت الشرطة اليونانية القبض على 17 شخصًا خلال اشتباكات وقعت بين قوات الشرطة ومتظاهرين، أثناء مسيرة احتجاجية تم تنظيمها وسط أثينا عقب وفاة جورج فلويد، المواطن الأمريكي من أصل إفريقي الذي قتل على يد الشرطة الأمريكية في مدينة مينيابوليس.

وقالت الشرطة، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، إن مجموعة من المتظاهرين هاجموا ضباط الشرطة بقنابل حارقة وحجارة وصناديق قمامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسيرة التي نظمتها جماعات يسارية تجمعت عند ميدان سينتاجما وسط أثينا ثم اتجهت إلى السفارة الأمريكية مساء أمس الأربعاء.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "لا أستطيع التنفس" كما رددوا شعارات ضد ما وصفوه بعنف الشرطة والعنصرية في أمريكا.

وكانت قناة "روسيا اليوم" عرض فيديو، لحرق العلم الأمريكي في تظاهرات أمام القنصلية الأمريكية في سلانيك اليونانية، وألقى متظاهرون يونانيون قنابل حارقة أثناء مسيرة إلى مجمع السفارة الأمريكية في أثينا اليوم الأربعاء احتجاجا على وفاة جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية.

وأظهرت لقطات على الهواء مباشرة متظاهرين وهم يلقون ست قنابل حارقة على الأقل باتجاه السفارة المحصنة في وسط أثينا والشرطة وهي ترد بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وجرى إغلاق الشارع المؤدي للسفارة.

وتستمر الاحتجاجات في اليونان ضد الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي.

وأظهرت لقطات على الهواء مباشرة متظاهرين وهم يلقون ست قنابل حارقة على الأقل باتجاه السفارة المحصنة في وسط أثينا.

وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما أغلقت الشارع المؤدي إلى السفارة.

وتأتي الاحتجاجات تحت شعار "حياة السود مهمة" بينما يردد المتظاهرون شعارات ضد العنصرية وسياسة السلطات وأخرى مثل "لا أستطيع التنفس"، وهي الكلمات التي تلفظها فلويد خلال عملية القبض عليه بينما كان أحد ضباط الشرطة البيض يضع ركبته على عنقه.