الشرطة الألمانية ترجح وفاة طفلة بريطانية بعد 13 عاما على الاختفاء

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت صحيفة "إندبندنت" البريطانية الضوء على قضية الطفلة مادلين ماكان، التى كانت قد اختفت قبل 13 عاما فى البرتغال. وقالت إن المحققين الألمان يعتقدون أن ماكان قد ماتت، فى الوقت الذى يسعون فيه للحصول على معلومات بشأن مشتبه به جديد ألمانى الجنسية.

واختفت مادلين، التى كانت حينها فى الثالثة من العمر، من شقة في منتجع برتغالي مساء الثالث من أيار- مايو 2007، فيما كان والداها برفقة أصدقاء فة حانة قريبة. وأوضحت الصحيفة أن الشرطة البريطانية لا تزال تتعامل مع الحادث على أن ماكان مفقودة، ويقولون إنه لا يوجد دليل حاسم يشير إلى ما إذا ما كانت الطفلة حية أم ميتة.

وقال مسئولو الشرطة الألمانية أنهم يحققون مع رجل ألمانى يبلغ من العمر 43 عاما يشتبه فى قيامه بقتلها، وبناء على المعلومات التى قاموا بجمعها فإنهم يفترضون أن الفتاة ميتة. وعرقت وسائل الإعلام الألمانية المشتبه فيه بكريستان بى، وهو موجود حاليا فى السجن لاتهامات ليست لها صلة فى ألمانيا.

وأشارت التقارير المجلية إلى أنه هو نفس الرجل الذى سجن لسع سنوات فى ديسمبر بعد اغتصابه امرأة أمريكية فى البرتغال عام 2005.

وقال رئيس المحققين كرانويل إن السجين المشتبه به كان يتردد على منطقة الغرب جنوبى البرتغال بين عامي 1995 و2007، حيث كان يبقى أياماً في شاحنة تخييم. وكان الرجل في منطقة برايا دي لوز حيث كانت تقيم عائلة ماكان حين اختفت مادلين، وتلقى مكالمة هاتفية الساعة 7.32 استمرت حتى 8.02 مساءً.

وأصدرت الشرطة تفاصيل بشأن رقم هاتف المشتبه به والرقم الذي طلبه، قائلةً إن أي معلومات بشأنهما قد تكون مهمة بالنسبة للتحقيق.