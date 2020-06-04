السودان يقود اجتماعات جديدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة

وكالات

عقد وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس، والوفد التفاوضى السودانى، أمس الأربعاء اجتماعاته – الافتراضية - مع نظيريه الاثيوبي والمصري، كلا على حدة للترتيب لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة المتوقفة من فبراير الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن ياسر عباس بحث مع نظيريه الاثيوبي والمصري، كلا على حدة بمشاركة اعضاء من وفود المفاوضات، وضع جدول للمفاوضات الثلاثية المرتقبة، بجانب وضع تصور للقضايا العالقة المتبقية من مفاوضات واشنطن.

يذكر أن اللقاءات والتي تعتبر الثانية، تأتي بتكليف من اجتماعات رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك مع نظيريه في مصر وإثيوبيا؛ والثلاثاء الماضىأكد المتحدث باسم الخارجية السودانية، أن السودان موقفها ثابت من ضرورة الحفاظ على مصالح مصر وإثيوبيا والسودان واستئناف مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة على الحدود السودانية الإثيوبية لم تؤثر على رؤية الخرطوم بشأن سد النهضة.

وقد أرسلت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، الثلاثاء، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، تضمنت شرحاً لموقف السودان من التطورات المتصلة بمفاوضات سد النهضة، وطالبت مجلس الأمن بتشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأى إجراءات أحادية، قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.