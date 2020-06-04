اليوم السابع
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خالد صلاح
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السودان تشيد بدور وفد خبراء صينى فى المساعدة للتصدى لجائحة كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 06:25 م
السودان تشيد بدور وفد خبراء صينى فى المساعدة للتصدى لجائحة كورونا السودان
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أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية الدكتور صديق تاور، بالدور الكبير الذى اضطلعت به بعثة خبراء الصين الطبية التى تزور السودان حاليا، فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، ومساعدة السودان للتصدى والحد من انتشار جائحة "كورونا".

وقال تاور، خلال لقائه اليوم الخميس وفد بعثة الصين الطبية الذى يضم أكثر من عشرين خبيرًا، إن زيارة الوفد تؤكد متانة وقوة وأزلية العلاقات الراسخة بين بكين والخرطوم.


وأضاف أن نجاح الصين فى القضاء على فيروس "كورونا" سيساعد السودان كثيرًا فى الاستفادة من تجاربها وخبراتها الناجحة فى الحد والتصدى للجائحة.


من جانبه، قال رئيس وفد بعثة خبراء الصين الطبية الدكتور نشون لين، إنهم قاموا خلال تواجدهم بالسودان بتبادل الخبرات مع الكوادر السودانية فى مجالات تشخيص الوباء والعلاج والوقاية منه وكيفية السيطرة والقضاء عليه خلال فترة وجيزة.


وأضاف أنهم أجروا مباحثات مع الخبراء فى وزارة الصحة والمستشفيات وممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان.. مشيدا بالإجراءات التى قامت بها اللجنة العليا للطوارئ الصحية للتصدى للوباء.


من جهته، أكد السفير الصينى لدى السودان ماشين مين، اهتمام بلاده بالسودان حكومة وشعبا، مشيرا إلى أن حجم البعثة التى زارت الخرطوم تعتبر أكبر بعثة خبراء طبية أوفدتها الصين لدولة خارجية؛ مما يعد ترجمة حقيقية للصلات الطيبة بين البلدين فى كافة المجالات.


السودان

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كورونا

الصين

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