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السفير الأمريكى فى طرابلس: يجب على جميع المرتزقة مغادرة ليبيا

الخميس، 04 يونيو 2020 05:57 م
السفير الأمريكى فى طرابلس: يجب على جميع المرتزقة مغادرة ليبيا ليبيا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قال ريتشارد نورلاند السفير الأمريكي في ليبيا، إنه يجب على جميع المرتزقة مغادرة ليبيا والحد من التصعيد وترك البلاد لليبيين، وفقا لخبر عاجل نشرته قناة العربية .

وأضاف السفير الأمريكي في ليبيا، أنه يجب أن يتوقف النزاع وندعو الأطراف الليبية للانخراط في مفاوضات بحسن نية.

وفى وقت سابق شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للائتلاف الدولي لمكافحة داعش عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، والذي دعا إليه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، بأن وزير الخارجية أكد خلال كلمته أنه على الرغم من انشغال المجتمع الدولي بتناول آثار جائحة "كورونا"، إلا أنه يجب ضمان استمرار جهود الائتلاف لكبح طموح تنظيم داعش باستغلال تلك الأزمة الصحية لتنفيذ هجمات إرهابية وخلق ملاذات آمنة جديدة.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية أشار إلى أهمية أن يولي الائتلاف أولوية قصوى لموضوع تنامي خطر تنظيم داعش في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، بالإضافة إلي ضرورة استكمال الائتلاف لجهود هزيمة داعش ومنعه من إعادة تشكيل نفسه في العراق وسوريا، مع الحفاظ على السيادة والوحدة والسلامة الإقليمية للدولتيّن. كما أكد ترحيب الحكومة المصرية ببذل المزيد من الجهود المشتركة مع الحكومة العراقية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في العراق وإعادة بناء مؤسساته، منوهاً كذلك بضرورة وقوف الائتلاف بجانب الشعب السوري عن طريق دعم التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.

 

 

 


ليبيا

السفير الامريكى

الجيش الليبى

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