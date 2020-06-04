اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 10:47 م
خالد صلاح
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الذهب يرتفع 1% مع تلاشي موجة صعود وول ستريت ونزول الدولار

الخميس، 04 يونيو 2020 10:19 م
الذهب يرتفع 1% مع تلاشي موجة صعود وول ستريت ونزول الدولار ارشيفية
رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس، إذ تراجع الدولار وأوقفت البورصة الأمريكية موجة صعود في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن طغت بيانات تجارة أمريكية ضعيفة على أرقام إيجابية بعض الشيء تتعلق بسوق العمل وتفاؤل حيال انتعاش اقتصادي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1719.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1834 بتوقيت جرينتش. وجرت تسوية عقود الذهب الآجلة في الولايات المتحدة بزيادة 1.3 بالمئة إلى 1727.40 دولار.

وبعد صعود قوي أمس الأربعاء، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بالرغم من بيانات تظهر أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية نزلت لأقل من مليونين للمرة الأولى منذ منتصف مارس آذار.

ومما جدد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، نما العجز التجاري الأمريكي في أبريل نيسان، إذ أثرت جائحة كوفيد-19 على التدفق العالمي للبضائع والخدمات، مما دفع الصادرات إلى قاع عشر سنوات.

كما نزل الدولار ليقترب من أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1928.95 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 843.03 دولار. وزادت الفضة 0.9 بالمئة إلى 17.82 دولار.

 

 


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