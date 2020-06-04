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الدولار يواصل الارتفاع بمقدار 7 قروش اليوم الخميس .. ويسجل 16.18 جنيه

الخميس، 04 يونيو 2020 11:02 ص
الدولار يواصل الارتفاع بمقدار 7 قروش اليوم الخميس .. ويسجل 16.18 جنيه الدولار
كتبت : سماح حمدى

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واصل الدولار ارتفاعه، اليوم الخميس، بمقدار 7 قروش فى بعض البنوك العاملة فى مصر، بعد أن أغلق فى تعاملاته  أمس بنهاية اليوم علي ارتفاع أيضا يقيمة 15 قرشا، مسجلا فى البنك المركزى 16.08 جنيه للشراء، 16.18 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.08 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.01جنيه بارتفاع قدرة 7 قروش.
16.18 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.11 جنيه بارتفاع قدرة 7 قروش.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.02 جنيه للشراء.
16.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.01 جنيه للشراء.
16.11 جنيه للبيع. 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.1 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.03جنيه بارتفاع قدرة 7 قروش.
16.2 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.13 جنيه بارتفاع قدرة 7 قروش.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.1 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.03 جنيه بارتفاع قدرة 7 قروش.
16.2 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.13 جنيه بارتفاع قدرة 7 قروش.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.03 جنيه للشراء. 
16.13 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.02 جنيه للشراء.
16.12 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.03 جنيه للشراء. 
16.13 جنيه للبيع.
 
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
 
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

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