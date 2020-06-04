الدكتور أحمد عمر هاشم خطيبا للجمعة بالجامع الأزهر الشريف غدا

كتب لؤى على

يعتلى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، درجات منبر الجامع الأزهر الشريف، خطيبا لصلاة الجمعة، غدا، وذلك فى أول جمعة منذ 20 مارس الماضى آخر جمعة شهدها الجامع قبل قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر قرار بغلق الجامع نظرا لجائحة انتشار فيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف أنه تم التنسيق مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على أن تكون إقامة صلاة الجمعة 13 شوال 1441 هـ الموافق 5 / 6 / 2020 م من الجامع الأزهر بحضور عشرين مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا.

وكانت قد أقامت إدارة الجامع الأزهر بإقامة صلاتى التراويح والتهجد فى العشر الآواخر من شهر رمضان الماضى بحضور العاملين بالجامع والإذاعة والتلفزيون.