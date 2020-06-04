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الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 6 الاف سائق لمخالفتهم الكمامة

الخميس، 04 يونيو 2020 01:55 م
الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 6 الاف سائق لمخالفتهم الكمامة مخالفات ارتداء الكمامة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن إتخاذ الإجراءات القانونية إزاء 6180 سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية، وذلك خلال 24 ساعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بإرتداء الكمامات الواقية

 

 


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