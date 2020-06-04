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الحكومة الإسبانية تتراجع عن قرار إعادة فتح حدودها البرية مع فرنسا والبرتغال

الخميس، 04 يونيو 2020 05:42 م
الحكومة الإسبانية تتراجع عن قرار إعادة فتح حدودها البرية مع فرنسا والبرتغال اسبانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الحكومة الإسبانية تراجعها عن قرار إعادة فتح حدودها البرية مع فرنسا والبرتغال من 22  يونيو، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وفى وقت سابق أعلنت إسبانيا أنها سترفع القيود عن الحركة عند حدودها البرية مع فرنسا والبرتغال ابتداء من 22 يونيو الجارى، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق أظهرت بيانات وزارة الصحة أن إسبانيا سجلت الأربعاء أول حالة وفاة بفيروس كورونا منذ يوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 27128.

 

وقالت الوزارة، إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس زاد عن اليوم السابق بواقع 210 حالات ليصل إجمالا إلى 240326.

 

 

 

 


اسبانيا

رفع قيود

سفر

كورونا

كوفيد 19

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