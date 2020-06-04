اليوم السابع
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الجارديان: ارتفاع نسبة التأييد لخفض تمويل الشرطة فى الولايات المتحدة

الخميس، 04 يونيو 2020 01:45 م
الجارديان: ارتفاع نسبة التأييد لخفض تمويل الشرطة فى الولايات المتحدة الشرطة الامريكية
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن حركة رفع التمويل عن الشرطة تكتسب تأييدا كبيرا متزايدا فى أمريكا، بما فى ذلك قادة منتخبين، فى الوقت الذى اكتسحت فيه الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد  الولايات المتحدة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن النشطاء قد سعوا على مدار سنوات للضغط على المدن والولايات لخفض ميزانية تنفيذ القانون فى ظل الزيادة الكبيرة فى الإنفاق على الشرطة والسجون مع تقلص تمويل الخدمات الاجتماعية الحيوية أو اختفائه تماما.

 

وطالما رفض مسئولو الحكومة الفكرة باعتبارها خيالا يساريا، لكن الاضطرابات الأخيرة ونقص الميزانية الناجم عن أزمة كوفيد كان سببا على ما يبدو باعتراف أكبر بالحجج الرئيسية لخفض أو وقف التمويل.

 

 وقالت جوليا سالزار، سيناتور بولاية نيويورك ومن الديمقراطيين الاشتراكيين إن رؤية المشرعين الذين ليسوا من اليسار بالضرورة يدعمون على الأقل خفض كبير فى تمويل شرطة نيويورك أمر مشجع للغاية، مضيفة أن الأمر يبدو خياليا.

 

ويقول المدافعون عن الفكرة أن مقتل فلوريد على يد الشرطة فى مدينة مينابوليس والذى سجلته الكاميرات كان دليلا قويا على أن جهود إصلاح الشرطة فى السنوات الخمس الأخيرة قد فشلت فى وقف عمليات المراقبة والقتل العنصرية. بينما أدت مشاهد عنف الشرطة ضد المتظاهرين السلميين إلى تساءل بعض السياسيين عما إذا كانت الشرطة بحاجة لهذا القدر من الأموال والقوة النارية.

 

وتشهد الولايات المتحدة حاليا ارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية فى ظل التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا مع تفاقم أزمتى الرعاية الصحية والإسكان، مما أى إلى الكثير من حكومات الولايات إلى إجراء خفض مؤلم فى الخدمات وسط توقعات بتراجع عائدات الضرائب.

 

 وقد أعلن عمدة مدينة لوس أنجلوس إريك جارستى أنه يبحث إجراء خفض فى ميزانية الشرطة بعد أن كان يدرس خلال الأسابيع الماضية زيادة مكافأة الضباط.


الشرطة الامريكية

ميزانية الشرطة الامريكية

جورج فلويد

الولايات المتحدة

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