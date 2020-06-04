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التنمية المحلية تعلن أسماء 161 قيادة جديدة فى المحليات اليوم

الخميس، 04 يونيو 2020 06:00 ص
التنمية المحلية تعلن أسماء 161 قيادة جديدة فى المحليات اليوم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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تعلن وزارة التنمية المحلية اليوم الخميس، أسماء أكبر حركة تنقلات لقيادات الادارة المحلية وتضم 161 قيادة محلية، وتضم 60 قيادة تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019، وذلك بعد اعتمادها أمس من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

حركة المحليات

يذكر أن حركة المحليات التى اعتمدها الوزير كان مقرر إعلانها في شهر فبراير الماضى وتعذر إعلانها بسبب خضوع المرشحين لتولى المناصب القيادية لبرنامج تدريبى داخل مركز التنمية المحلية بسقارة حتى أوائل شهر مارس.

وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت عن أن عدد الذين تقدموا فى الإعلان الذى حمل رقم 2 لسنة 2019، بلغ 1183 متقدما، استوفى الشروط من بينهم 1114 متقدمًا، لافتة إلى أنه تقدم للمسابقة على الدرجة 101، وتقدم لدرجة المدير العام 716 موظفًا، فيما تقدم للدرجة العالية 297، وبلغ عدد القيادات المطلوبة فى الإعلان 65 قيادة، مشددة على أنها تعمل باستمرار على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة فى اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية تبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.

وفى تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع"، أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن سبب تأخر إعلان حركة المحليات، هو تدقيق الوزارة فى اختيار القيادات للقضاء على أى سلبيات أو الفجوات الإدارية وبما يخدم منظومة العمل فى إدارة الحكم المحلى ولتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرًا، كما تم إعداد برنامج تدريبى للمرشحين لتولى المناصب القيادية فى الحركة الجديدة داخل مركز التنمية المحلية بسقارة.


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