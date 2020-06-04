التحقيقيات الفيدرالى: حادثة مقتل فلويد قاسية جدا.. والعدالة ستأخذ مجراها

كتب سمير حسنى

قال مكتب التحقيقات الفيدراليى الأمريكية، إن حادثة وفاة جورج فلويد قاسية جدا، مؤكدا العمل على جمع الأدلة وبأن العدالة ستأخذ مجراها، جاء ذلك في مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض للتعليق على أخر مستجدات التحقيقات في قضية مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.

كان وزير العدل الأمريكي وليام بار قال فى وقت سابق، إن "متعصبين ومحرضين مندسين" يقودون احتجاجات في المدن الأمريكية على وفاة رجل أسود أعزل أثناء إلقاء الشرطة القبض عليه في مدينة منيابوليس.