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التحقيقيات الفيدرالى: حادثة مقتل فلويد قاسية جدا.. والعدالة ستأخذ مجراها

الخميس، 04 يونيو 2020 07:06 م
التحقيقيات الفيدرالى: حادثة مقتل فلويد قاسية جدا.. والعدالة ستأخذ مجراها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي
كتب سمير حسنى

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قال مكتب التحقيقات الفيدراليى الأمريكية، إن حادثة وفاة جورج فلويد قاسية جدا، مؤكدا العمل على جمع الأدلة وبأن العدالة ستأخذ مجراها، جاء ذلك في مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض للتعليق على أخر مستجدات التحقيقات في قضية مقتل المواطن الأمريكي من أصل  أفريقي جورج فلويد.

كان وزير العدل الأمريكي وليام بار قال فى وقت سابق، إن "متعصبين ومحرضين مندسين" يقودون احتجاجات في المدن الأمريكية على وفاة رجل أسود أعزل أثناء إلقاء الشرطة القبض عليه في مدينة منيابوليس.

وأضاف بار فى بيان مصور "مجموعات من المتعصبين والمحرضين المندسين يستغلون الوضع لمواصلة تنفيذ أجندتهم... للعنف".

وقال "تجاوز حدود الولاية... للمشاركة في أحداث الشغب العنيفة هي جريمة اتحادية، وسنطبق تلك القوانين".

 


مكتب التحقيقات الفيدرالي

الشرطة الامريكية

مقتل جورج فلويد

ولاية كاليفورنيا

ترامب

مظاهرات أمريكية

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