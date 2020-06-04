اليوم السابع
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لمواجهة كورونا

التحفظ على إشغالات تعيق حركة السير بالطريق العام فى الزقازيق

الخميس، 04 يونيو 2020 09:41 ص
التحفظ على إشغالات تعيق حركة السير بالطريق العام فى الزقازيق اشغالات بالطريق العام بحي ثاني الزقازيق
الشرقية -فتحية الديب

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قام قسم الإشغالات بحى ثان الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بإشراف ثناء فوزي، رئيسة الحي بأعمال متابعة وتفقد بدائرة الحي،  مساء أمس، وذلك لمتابعة تطبيق إجراءت الحظر ومدي إلتزام المواطنين به، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن  التحفظ علي ضبط فاترينة خشب ، تروسيكل عجلة يدوى، لاستخدامهم في إعداد المشروبات الساخنة، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إتجاه المخالف.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه،وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس.

وتطرق الاجتماع إلي  التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ  كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الاستعدادات التي اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

 


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