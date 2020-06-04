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التحريات: متهمو تصنيع المستلزمات مجهولة المصدر اعتادوا الترويج لكمامات مغشوشة

الخميس، 04 يونيو 2020 02:19 م
التحريات: متهمو تصنيع المستلزمات مجهولة المصدر اعتادوا الترويج لكمامات مغشوشة كمامات مجهولة المصدر_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت تحريات مباحث الأموال العامة، التى تسلمتها نيابة عين شمس الجزئية، تحت إشراف المستشار احمد عز الدين المحامى العام الاول لنيابات شرق القاهرة الكلية، حول ضبط 4 متهمين بتصنيع الكمامات الطبية، باستخدام خامات مجهولة المصدر، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 59500 كمامة، معدة للبيع وكمية من أدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع، أن المتهمين اعتادوا على بيع وترويج كافة المنتجات مجهولة المصدر، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

وأضافت التحريات أن المتهمين اتخذوا من منطقة نائية فى عين شمس مكانا لمزاولة نشاطهم الآثم معتقدين انهم سيكونوا بعيدين عن اعين الامن.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفادة ورود معلومات لوحدة المباحث بقيام مجموعة من الأشخاص بإدارة شقق سكنية كائنة بدائرة القسم، كورش لتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة باستخدام خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة. بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.. عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط شخصين (مقيمان بالقاهرة) حال استقلالهما سيارة ملاكى "ملك المتهم الأول" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على جوال بلاستيك بداخله كمية من القماش الخاص بتصنيع الكمامات الطبية، ومبلغ مالى (84600) جنيه. بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا بإدارتهما شقتين بالعقار المُشار إليه كورشة لتصنيع الكمامات الطبية بالاشتراك مع (سيدتين) بدون تصريح من الجهات المختصة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة. تم بإرشادهما ضبط السيدتين حال تواجدهما داخل الشقتين المشار إليهما وبتفتيشهما عُثر على (59500 كمامة طبية "معدة للبيع" - 21 ألف كمامة طبية "تحت التصنيع" - ماكينة خياطة - 5 لفافات "دعائم بلاستيكية " – أدوات ومواد تستخدم فى التصنيع)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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