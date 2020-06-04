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التحريات: السرعة الجنونية والسير عكس وراء دهس طالب سيدة بالقاهرة الجديدة

الخميس، 04 يونيو 2020 10:59 ص
التحريات: السرعة الجنونية والسير عكس وراء دهس طالب سيدة بالقاهرة الجديدة اسعاف - ارشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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كشفت  تحريات مباحث القاهرة، أن الطالب المتسبب في مصرع سيدة بحى العمارات بمنطقة القاهرة الجديدة، كان يسير بسرعات جنونية على الرغم من انها منطقة سكنية ، بالإضافة الى سيره عكس الاتجاه بصحبة أصدقائه، واثناء خروج الضحية من داخل محل  صدمها ، مما أدى الى مصرعها في الحال ، وبعد تفريغ الكاميرات المتواجدة بالمكان رصدت المتهم ، وتم القاء القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة ، بلاغا من الاهالى بوقوع حادث مرورى بحى العمارات بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقسم التجمع لجمع المعلومات و التحريات اللازمة حول الحادث.

 

وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بحبس طالب 15 عام ووالده احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسبب الأول في موت سيدة وإصابة أخرى – بالقاهرة الجديدة - بإهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين حالَ قيادته مركبة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة.

 

إذ أسفرت التحقيقات عن صدم الطالب السيدتين خلال قيادته المركبة -في صحبة ثمانية أشخاص- بسرعةٍ متجاوزة في الاتجاه المعاكس لسيرهما بالطريق؛ فتسبب في موت إحداهما وإصابة الأخرى، وقد أجمع الثمانية -صُحبة المتهم- على وقوع الحادث بتلك الصورة، وأن الطالب المتهم تلقى اتصالًاً من والده قبيل وقوع الحادث ادعى للأخير فيه قيادتَهُ السيارة بسرعة منخفضة.

 

بينما تمسك الطالب المتهم - خلال استجوابه - بعدم علم والده بقيادته السيارة قبل وقوع الحادث، مُدعيًا ترك الأخير مفتاحها بها وتمكنه لذلك من قيادتها، مُقرًّا بارتكابه الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، إلا أن تحريات الشرطة أكدت علم والده بقيادة الطالب السيارة قبيل وقوع الحادث، والذي أكدت التحريات وقوعه على نحو ما تقدم.

 

 

 

 


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