الاحتجاجات مرت بسلام.. عمدة لندن: المتظاهرون حافظوا على التباعد الاجتماعى

كتب محمد سعودي

تزامنا مع خروج مظاهرات حاشدة في العاصمة البريطانية "لندن" احتجاجا على وفاة الأمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد في أمريكا، أعرب صادق خان، عمدة لندن، عن سعادته لمرور الاحتجاجات بسلام، خاصة مع اتباع المتظاهرين قواعد التباعد الجسدي خلال التظاهر.

It is right that people are able to protest for what they believe in - as long as it is peaceful, lawful and safe. I'm pleased that an overwhelming number of Londoners have protested peacefully, maintaining social distancing where possible. Via @ITVLondon. pic.twitter.com/1MUTJA0ZTK — Mayor of London (gov.uk/coronavirus) (@MayorofLondon) June 4, 2020

وقال عمدة لندن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :"من الصحيح أن الناس قادرون على الاحتجاج على ما يؤمنون به - طالما أن التظاهر سلمي وشرعي وآمن.. أنا سعيد لأن عددًا كبيرًا من سكان لندن احتجوا بسلام، وحافظوا على التباعد الاجتماعي بقدر الإمكان".

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة البريطانية، الخميس، بأنها اعتقلت 13 شخصاً أثناء مظاهرات خرجت في لندن أمس الأربعاء احتجاجا على وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة، حيث تجمع مئات الأشخاص بوسط لندن بالقرب من البرلمان، فيما اشتبك محتجون على الأقل مع عناصر من الشرطة قرب البوابات الأمنية لداونينج ستريت، الشارع الذي يقع فيه المقر الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة احتجاجات غاضبة غير مسبوقة منذ عقود أشعلت على خلفية مقتل المواطن أمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو 2020، حين قضى اختناقا عندما ضغط شرطي "أبيض" بركبته على عنقه حتى الموت بعدما احتجزه مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضا، وقد أثارت تلك الواقعة موجة غضب عارما في الولايات المتحدة امتدّت إلى عشرات المدن الأمريكية وخروج مئات الآلاف إلى الشوارع يوميا تنديدا بالعنصرية والعنف، الذي تمارسه الشرطة وغياب المساواة في المجتمع الأمريكي.