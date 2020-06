الاحتجاجات مرت بسلام.. عمدة لندن: المتظاهرون حافظوا على التباعد الاجتماعى

تزامنا مع خروج مظاهرات حاشدة في العاصمة البريطانية "لندن" احتجاجا على وفاة الأمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد في أمريكا، أعرب صادق خان، عمدة لندن، عن سعادته لمرور الاحتجاجات بسلام، خاصة مع اتباع المتظاهرين قواعد التباعد الجسدي خلال التظاهر.

It is right that people are able to protest for what they believe in - as long as it is peaceful, lawful and safe. I'm pleased that an overwhelming number of Londoners have protested peacefully, maintaining social distancing where possible. Via @ITVLondon. pic.twitter.com/1MUTJA0ZTK