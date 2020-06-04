اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 05:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الاثنين.. فتح باب الاشتراك بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية لمدة أسبوعين

الخميس، 04 يونيو 2020 05:00 ص
الاثنين.. فتح باب الاشتراك بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية لمدة أسبوعين اتحاد نقابات المهن الطبية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يبدأ مشروع علاج الأطباء باتحاد نقابات المهن الطبية، فتح باب الاشتراك لفترة استثنائية بداية من يوم الأثنين 1 يونيو وحتي 15 يونيو 2020، وذلك نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد حاليا، علي أن تبدأ الاستفادة من تاريخ الاشتراك.
 
وحدد مشروع العلاج قيمة الاشتراك لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، على النحو التالى:
 
1- العضو الذى مر على تخرجه من عام وحتى 5 سنوات، 290 جنيه، الزوج/ الزوجة 365 جنيه، الأبن 145، أحد الوالدين 660 جنيها.
 
2- العضو الذى مر على تخرجه من 6 سنوات وحتى 10 سنوات، 365 جنيه، الزوج/ الزوجة 455 جنيه، الأبن 185، أحد الوالدين 760 جنيها.
 
3- العضو الذى مر على تخرجه من 11 عام وحتى 15 عام، 425 جنيه، الزوج/ الزوجة 545 جنيه، الأبن 220، أحد الوالدين 860 جنيها.
 
4- العضو الذى مر على تخرجه 15 سنة، 510 جنيه، الزوج/ الزوجة 640 جنيه، الأبن 255 جنيه، أحد الوالدين 960 جنيها.
 
5- الأرامل والمعاشات، 580 جنيه، الزوج/ الزوجة 725 جنيه، الأبن 290، أحد الوالدين 990 جنيها.
 
وأشار الاتحاد إلى أنه يُضاف إلى تلك القيمة 75 جنيه للبطاقة للفرد الواحد، و100 جنيه للبطاقة أكثر من فرد.
 
كان قد قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، " الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، خلال اجتماعه أمس الأثنين، زيادة معاشات أعضاء النقابات الأربعة 100 جنيه، لتصبح 900 جنيه بدلا من 800 جنيه، وكلف مجلس الاتحاد القائمين على المشروع للتعاقد السريع مع مستشفيات خاصة للعزل بجميع محافظات الجمهورية لدواعى وباء كورونا ضمن مشروع العلاج.
 
 

اتحاد المهن الطبيه

مشروع علاج اتحاد المهن الطبية

علاج الاطباء

مشروع علاج الاطباء

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اتحاد المهن الطبية يخصص رقما لتلقى بلاغات الإصابة بكورونا لأعضاء 4 نقابات

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:03 م

4 سيناريوهات لدعم اتحاد المهن الطبية لأعضائه المصابين بكورونا.. التعاقد مع 27 مستشفى بالمحافظات أو تحمل تكلفة العزل.. أمين صندوق "الأسنان": مستعدون للمساهمة فى توفير كواشف PCR للأعضاء.. وصرف إعانات لـ100 مصاب

الإثنين، 25 مايو 2020 07:00 ص

اتحاد المهن الطبية يطالب "الوزراء" ببحث تصنيع أدوات تحليل الـPCR محليا

الجمعة، 22 مايو 2020 12:58 م

اتحاد المهن الطبية: فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لفترة استثنائية أول يونيو

الجمعة، 22 مايو 2020 09:00 ص

اتحاد المهن الطبية يكلف فروعه بالمحافظات بالتعاقد مع مستشفيات عزل لأعضائه

الخميس، 21 مايو 2020 03:21 م

اتحاد المهن الطبية يطالب الحكومة بمستشفيات عزل للأطقم الطبية المصابة بكورونا

الأربعاء، 20 مايو 2020 04:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا وبث الظاهرة أون لاين

البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا وبث الظاهرة أون لاين

انتهاء اليوم الـ71 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ71 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

4 مهام للجمعيات العامة للبنوك المملوكة للدولة وفقا للقانون الجديد

4 مهام للجمعيات العامة للبنوك المملوكة للدولة وفقا للقانون الجديد

الحقوق المالية ومزايا العاملين فى تأمين إصابات العمل بـ"التأمينات والمعاشات"

الحقوق المالية ومزايا العاملين فى تأمين إصابات العمل بـ"التأمينات والمعاشات"

تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بالعزل واستمرار تواجدها بالرعاية

تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بالعزل واستمرار تواجدها بالرعاية

لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة