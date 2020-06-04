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الأنبا رافائيل: اقبلوا الآخر واحترموا عقائده وأفكاره وانتماءاته

الخميس، 04 يونيو 2020 04:00 ص
الأنبا رافائيل: اقبلوا الآخر واحترموا عقائده وأفكاره وانتماءاته الانبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة
كتبت سارة علام

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أكد الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة على ضرورة قبول الآخر احترم رأيه وعقائده وأفكاره وانتماءاته، مما يعنى عدم الإهانة أو الازدراء فليس من الأخلاق أن أزدرى عقيدة الإنسان أو أن أسمع من يسب فى عقائدى.

وأضاف فى حلقة بعنوان "قبول الآخر" من برنامج جدد أيامنا كالقديم: دعونا نتفق حول مبادئ هامة فى الوحدة الكنسية ألا نخدع بعضنا بعضا بأقوال حلوة ملتوية ويجب أن يكون الحوار طيب وبلغة هادئة، فلا يجب أن ننشر الشقاقات وأن نتحدث بلغة ناعمة نخدع بها قلوب الناس.

واستكمل أسقف وسط القاهرة: علينا أن ندقق فيما نقول ونسمع فلا يجتذبنا الكلام الناعم الذى يحتوى على مكر والضلال والفيسبوك ممتلئ بالشقاق والعثرات فهناك أرثوذكس منا يكتبون كلاما قاسيا ضد الآخرين.

وشدد الأنبا رافائيل اسقف وسط القاهرة: وعلينا أن نعرض عن هؤلاء لأنهم لا يخدمون المسيح بل بطونهم ويخدعون القلوب الطيبة مضيفا: علينا ألا نسير فى طرق المكر والضلال.

تعيش الكنيسة هذه الأيام،أيام الخماسين وهى فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.

يسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ المسيح الذى تشكك فى القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.

 


انبا رافائيل

قبول الأخر

أسقف وسط القاهرة

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