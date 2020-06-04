الأمم المتحدة: 76 طناً من معدات الحماية الشخصية للعاملين بمواجهة كورونا فى إيران

هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة أن في ايران حيث يوجد أكثر من 157 الف إصابة وأكثر من 7900 حالة وفاة، يعمل فريق الأمم المتحدة، بقيادة أوجوتشي دانيلزالمنسق المقيم، بهدف الاستجابة للآثار الصحية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للوباء.

وأضاف دوجاريك قدم فريق منظمة الصحة العالمية على الأرض أجهزة تحليل غازات الدم الشرياني ومجموعات اختبار الفيروسات وغيرها من الإمدادات الأساسية لأكثر من 100 مختبر ومستشفى. كما أنها تساعد إيران على المساهمة ببيانات في تجربة التضامن ، وهي تجربة سريرية دولية للمساعدة في العثور على علاج فعال لكوفيد -19 .

وأشار دوجاريك أن منظمة الصحة العالمية واليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) ووكالة الأمم المتحدة للاجئين، إلى جانب برنامج الغذاء العالمي، ارسلت أكثر من 76 طناً من معدات الحماية الشخصية للعاملين في الخطوط الأمامية، وكذلك الأشخاص الذين يرعون كبار السن. والأطفال ذوي الإعاقة والمجموعات الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة.

وقدمت وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، مواد النظافة والمساعدات الغذائية إلى بعض الـ 31 الف لاجئ من الذين يعيشون في المستوطنات، بالإضافة إلى لوازم الحماية لعمال الإغاثة. كما تقدم المفوضية المشورة النفسية والاجتماعية والمشورة القانونية من خلال خطوط المساعدة، بينما يقدم برنامج الأغذية العالمي المساعدة النقدية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

ولفت الى دوجاريك إلى أن إيران هي سادس أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم ، مع أكثر من مليون لاجئ ، معظمهم من أفغانستان.