الأمم المتحدة تحذر من اختفاء مليون نوع من النباتات والحيوانات قريبا ..فيديو

هند المغربي

تحتفل غدا الجمعة الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة المقرر 5 يونيو من كل عام والذي تستضيفه هذا العام دولة كولومبيا، وبثت الأمم المتحدة للبيئة فيديو بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة اكدت فيه اننا نواجه في الوقت الحاضر أزمات تؤثر على حياتنا ونشعر بضعف علاقتنا بالطبيعة والأرض أكثر من أي وقت مضي.

ولفت التقرير المصور الذي شاركت فيه انجير اندرسون المدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة أنه تدق الطبيعة ناقوس الخطر وتبعث رسائل بأن البشرية على وشك الانهيار ومن المحتمل أن يختفي مليون نوع من النباتات والحيوانات على الأقل في القريب العاجل.

نعتمد على الطبيعة للحفاظ على صحتنا وكسب عيشنا وأكثر من ذلك بكثير.#ابقوا_بالبيت من أجل#يوم_البيئة_العالمي ارفع صوتك مع المشاهير ⁦@bertrandpiccard⁩ @YayaToure والآخرين والمواطنين حول العالم.



وأخبرونا لماذا حان الوقت #من_أجل_الطبيعة



لماذا 💚 الطبيعة وما تفعله للعناية بها. pic.twitter.com/LSbVAsJGMf — الأمم المتحدة للبيئة (@UNEP_Arabic) May 28, 2020

وأضاف التقرير" نحن على وشك التعرض للانقراض الجماعي على عكس أي شكل شهدته البشرية على الاطلاق حيث نعتمد على الطبيعة للحصول على طاقتنا وغذائنا وكل ما نحتاجه، يمكننا معالجه هذه المشكلة لقد حان الوقت من اجل حماية الطبيعة.

واليوم العالمي للبيئة تستضيفه كولومبيا في هذا العام 2020 والذي يتم الاحتفال به منذ عام 1974، ويشترك في الاحتفال به المشاهير والحكومات والمواطنين بما يخدم تركيز الجهود على القضية البيئية الملحة.

وأشارت الأمم المتحدة أن في هذا العام يأتي الاحتفال تحت شعار "التنوع البيولوجي" حيث أكد ظهور جائحة كوفيد - 19 حقيقة أننا عندما ندمر التنوع البيولوجي، فإننا ندمر النظام الذي يدعم حياة الإنسان. واليوم، يقدر حوالي مليار حالة إصابة بالمرض وملايين الوفيات تحدث كل عام بسبب الأمراض التي تسببها الفيروسات التاجية؛ وأن 75 في المائة من جميع الأمراض المعدية الناشئة في البشر هي أمراض حيوانية، مما يعني أن الحيوانات تنتقل إلى البشر.