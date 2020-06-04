اعرف أرقام الخطوط الساخنة لتلقى الشكاوى والاستفسارات عن كورونا بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، عن أرقام الخطوط الساخنة لتلقى الشكاوى والاستفسارات فى كل ما يخص فيروس كورونا المستجد، وأكدت تخصيص أرقام 0653544868، وذلك بالاضافة لرقم الخط الساخن 105التابع لوزارة الداخلية .

كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الاحمر، عن ارقام ادارة الطب الوقائى 065355105، او التواصل عبر خدمة الواتس اب على رقم 01029623763، حيث يستقبل رقم الواتس اب شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الـ 24 ساعة .

كان أعلن الدكتور تامر مرعى ، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن توزيع أدوية طبقا لبروتوكول العلاج على مصابى فيروس كورونا والمخالطين بالعزل المنزلى، من خلال فرق طبية من إدارة الطب الوقائى بالبحر الأحمر ، والإدارات المختلفة برأس غارب والغردقة .

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان فى تصريحات صحفية له، أنه طبقا لبروتوكول العلاج، الذى قررته وزارة الصحة بحجز حالات الإصابة بكورونا، والتى تظهر الأعراض الخفيفة والمتوسطة للعزل ، تم تخصيص فرق طبية من الإدارات الصحية والطب الوقائى لمتابعة الحالات وأخذ عينات وإرسالها للمعامل حتى تمام تعافيهم من فيروس كورونا المستجد ، مؤكداً حصر المخالطين للعزل المنزلى وصرف لهم أدوية وقاية طول فترة العزل .

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان، على توزيع العلاج بمدينة رأس غارب والغردقة من خلال مختصين من إدارة الطب الوقائي، مع توعيتهم بسبل الوقاية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتأكد على المواطنين غير المصابين، بعدم التواجد فى الاماكن المزدحمة، وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، من خلال التوعية الميدانية.