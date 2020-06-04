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اعترافات قاتل جزار الشرقية: هشمت رأسه بعصا وألقيت جثة بالمصرف

الخميس، 04 يونيو 2020 11:45 ص
اعترافات قاتل جزار الشرقية: هشمت رأسه بعصا وألقيت جثة بالمصرف المتهم
كتب ــ محمود عبد الراضى ـ الشرقية ـ فتحية الديب

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكب واقعة مقتل أحد المواطنين بالشرقية، حيث تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يتضمن مشاهد لقائد مركبة "توك توك" حال اصطدامه بأحد الأشخاص، مما أدى لسقوط الأخير أرضاً وقيام قائد المركبة بالتعدى عليه بالضرب بعصا خشبية واصطحابة داخلها  والهرب به.

وأسفرت جهود وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن تحديد وضبط قائد مركبة "التوك توك" موظف ومقيم بدائرة قسم القنايات بالشرقية أثناء قيادته المركبة "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بمضمون ما جاء بمقطع الفيديو وقتل المجنى عليه "جزار" لخلافات سابقة بينهما.. وقيامه عقب ذلك بالتخلص من الجثة وكذا العصا المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائهما بأحد المصارف بدائرة مركز الزقازيق، تم بإرشاده انتشال جثة المجنى عليه وبها تهشم بمؤخرة الرأس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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