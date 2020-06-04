اليوم السابع
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اضبط مخالفة.. تراكم تلال القمامة داخل شوارع زفتى فى الغربية "صور"

الخميس، 04 يونيو 2020 03:00 ص
اضبط مخالفة.. تراكم تلال القمامة داخل شوارع زفتى فى الغربية "صور" تلال القمامة تحاصر مدينة زفتي
الغربية محمد طارق

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سادت حالة من الغضب من أهالى مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، بسبب الاهمال الشديد الذى تعانى منه المدينة من تراكم كميات كبيرة من القمامة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية والتى أصبحت مقالب قمامة مفتوحة .

ورصدت " اليوم السابع " خلال جولته تراكمات وتلال القمامة تحاصر منازل أكبر مدن محافظة الغربية، ويعيش الأهالى فى بؤرة وباء حقيقية فى هذه الظروف الصعبة التى يعانى منها العالم أجمع بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا .

وفى هذا الصدد قال تامر فؤاد خطاب أحد شباب المدينة، أن بالرغم من المجهود الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية فى محاربة هذا الوباء الذى اجتاح العالم، نرى إهمال شديد من المسئولين بالأجهزة التنفيذية، مضيفا أن منطقة المصرف تعانى من تراكم القمامة منذ منتصف شهر رمضان وقمنا بإرسال شكاوى إلى مكتب المحافظ دون جدوى. 

وأضاف : الشوارع الرئيسية والفرعية تحولت إلى مقالب قمامة مفتوحة، وتقوم الأهالى بإشعال النيران بها للتخلص منها لعدم رفعها من الأجهزة المختصة، الأمر الذى أصبح يشكل خطورة أكبر على حياة الأطفال وكبار السن بسبب الانتشار الكبير للأدخنة السامة .

 
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رتلال القمامة تحاصر مدينة زفتي 

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